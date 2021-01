“Nos ganó mucho la ansiedad”, dice Amarini Villatoro

La selección nacional sostuvo este viernes su primer amistoso del año ante Puerto Rico, a poco para que comiencen las eliminatorias mundialistas. Este es el análisis del técnico:

El entrenador de la selección nacional, Amarini Villatoro, dijo que no tiene quejas sobre del rendimiento de sus jugadores, tras el triunfo ante Puerto Rico, aunque es consciente de que se pudo haber hecho más.

Este fue el partido número 15 de Amarini al frente de la bicolor, y el que tomará como punto de referencia de cara a las Eliminatorias de Concacaf.

Según lo declaró el estratega al finalizar el partido “el gol fue lo más difícil hoy, nos ganó mucho la ansiedad, nos precipitamos bastante en el último cuarto, no tomamos buenas decisiones”.

“A raíz que que no caía el gol, el rival fue creciendo en confianza, en ordenarse y mantenerse concentrado en la parte de atrás y a nosotros se nos dificultó. Cuando abrimos el arco, seguimos buscando más anotaciones, sin éxito ni precisión en la última jugada”, expresó Villatoro.

Amarini Villatoro dice que debe exigir más

Mientras que acerca de que Lom se ha ido poco a poco constituyendo en pieza clave de su armado, expresó:

“Da confianza, pero también vamos a exigir más. Tuvo más opciones antes del gol, tiene que terminar mejor, hay partidos más cerrados donde hay que aprovechar cada opción que se genere. Hoy generamos mucho y no las aprovechamos.

A pesar de que la azul y blanco no le pudo ganar con solvencia a Puerto Rico, al que en septiembre y noviembre de 2019 propinó dos goleadas por 5-0, Villatoro dice que su equipo se esforzó al máximo.

“No me puedo quejar del esfuerzo de los muchachos, fue grande, corrieron, tuvieron mucha movilidad, caímos en la ansiedad, pero creo que rendimos, no se puede catalogar de malo, se intentó. De cara al gol no estuvimos claros y eso hay que mejorarlo”, indicó.

Las competencias de la selección nacional

Guatemala comenzará la eliminatoria mundialista en marzo, su primer rival será Cuba y luego Islas Vírgenes Británicas, mientras que en junio se medirá a San Vicente y las Granadinas, y Curazao.

Otra de las pruebas importantes que sostendrá la selección este año, será la eliminatoria a la Copa de Oro, en donde deberá derrotar a Guayana y al ganador de la serie entre Guadalupe y Bahamas, para acceder a la fase de grupos.

