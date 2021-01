Aficionados votan por el equipo de la UEFA 2020

El Bayern Münich es el equipo que más jugadores aporta con un total de cinco.

La UEFA ha dado a conocer el equipo elegido por los aficionados del 2020, tras contabilizarse más de 6 millones de votos.

El Bayern Münich, actual campeón de la Champions League y Supercopa de Europa, aporta cinco jugadores en la oncena, de los cuales Joshua Kimmich, Alphonso Davies y Thiago Alcántara, aparecen por primera vez.

Dichos futbolistas fueron determinantes en los logros conseguidos por el conjunto bávaro en 2020 y que en la actualidad lo tienen como el mejor equipo del mundo.

🎇 UEFA Men's Team of the Year 2020 🎇

Almost 6 million votes! 🤯 Thanks for taking part 🙌

Who would be your captain? 👇#TeamOfTheYear

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 20, 2021