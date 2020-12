Leipzig asalta la cima de la Bundesliga tras el pinchazo del Bayern Munich

Los bávaros no lograron sumar de a tres en su visita a la capital alemana contra el Union Berlin.

El Leipzig atrapó en el liderato de la Bundesliga al Bayern Múnich después de vencer 2-0 al Werder Bremen (13º) y el empate 1-1 de los bávaros frente a Unión Berlín (6º), mientras que el Borussia Dortmund recibió un humillante 5-1 en casa ante el recién ascendido Sttutgart (7º).

Bayern y Leipzig suman 24 puntos y podrían ser superados el domingo por el Bayer Leverkusen (3º con 22 unidades) si gana su partido ante el Hoffenheim (10º).

El polaco Robert Lewandowski, con su gol 13 de la temporada, salvó un punto para un Bayern que se vio sorprendido por los capitalinos en la primera parte, en la que los locales anotaron con un cabezazo de Grisha Prömmel (4).

No fue hasta el minuto 67 cuando lograron empatar los campeones de Europa, gracias a una gran jugada por la izquierda del francés Kingsley Coman, que se fue hasta la línea de fondo y su pase de la muerte lo remató a la red Lewandowski.

