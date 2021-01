Revelan las primeras imágenes de Space Jam 2 con LeBron James

The King James tomará el papel que tuvo en la primera parte de la cinta, la leyenda de los Chicago Bulls, Michael Jordan.

La actual estrella de la NBA, LeBron James, tuvo un 2020 de ensueño; no solo por el título conseguido con los Lakers de Los Angeles, sino también porque será el protagonista de Space Jam 2, la nueva entrega de los Looney Tunes.

Esa película fue lanzada por primera vez en 1996 y en aquel entonces tuvo como estrella a la leyenda de los Chicago Bulls, Michael Jordan.

De esa manera, James asumiría el papel que “Air” tuvo en la primera parte de la cinta y que es dejó gratos recuerdos en los aficionados de la NBA.

Este sábado las redes sociales se filtraron las primeras imágenes de Space Jam 2.

First look at @KingJames in ‘Space Jam: A New Legacy’ 🐰

El canal HBO dio a conocer los proyectos cinematográficos que serán presentados en el 2021 y allí se puede apreciar una pequeña toma de la mencionada película.

This year, the biggest Warner Bros. premieres are coming to theaters and streaming on HBO Max the exact same day. What movie are you most excited for? 🍿 https://t.co/6Ny7n8JUGk pic.twitter.com/UEMmDlMIy6

— HBO Max (@hbomax) January 16, 2021