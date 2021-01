“Esperamos tener protagonismo en Venezuela”, dice Mardoqueo Vásquez

El campeón de la Vuelta a Guatemala encabeza la lista de la selección nacional que competirá en uno de los eventos ciclísticos más importantes de Latinoamérica, la Vuelta al Táchira, en Venezuela, que se llevará a cabo del 17 al 24 de enero.

La selección de ciclismo de Guatemala, guiada por Mardoqueo Vásquez, participará desde este domingo en la edición 56 de la Vuelta al Táchira, en la que correrán grandes equipos como los italianos Androni Giocattoli y Bardiani, que han competido en Giros de Italia, así como el Team Medellín, de Colombia.

Además, se ha confirmado la participación de equipos de Ecuador, Panamá, Bolivia, México y varios de Venezuela.

La selección nacional viajó este viernes con la ilusión de tener una participación digna en la que será la primera competencia UCI América Tour 2.2 del año, que constará de un total de 8 etapas.

Junto con el campeón de la Vuelta a Guatemala, Mardoqueo Vásquez, competirán Alfredo Ajpacajá, Esdras Morales, Sergio Chumil, Rony Julajuj y Henry Sam, todos dirigidos por el entrenador nacional Omar Ochoa. Elías Marroquín irá en función de mecánico.

Para Mardoqueo, esta prueba no tiene precedentes, pues se rozará con lo mejor del ciclismo de Latinoamérica, por lo que espera estar a la altura.

¿Cuáles son tus expectativas para esta vuelta?

Estamos muy motivados por lo que se viene esta temporada, empezando con la Vuelta al Táchira, en la que esperamos hacer una buena carrera como selección y traer resultados al país.

Después de la Vuelta a Guatemala, no hubo descanso…

En temporadas anteriores, después de la Vuelta a Guatemala descansábamos y comenzábamos en enero, pero este ha sido un año lleno de competencias, no he podido descansar, siempre he estado activo, pero es bonito y motivante. Cuesta llegar en buenas condiciones a una vuelta grande, pero espero rendir de la mejor manera y tener protagonismo en el extranjero.

¿Conocen el terreno, pueden tener buenos resultados?

Será una altimetría de alta montaña y por eso la selección va conformada de escaladores como Esdras Morales, que fue una pieza fundamental para la obtención de mi título de la Vuelta a Guatemala y Alfredo Ajpacajá, que es de mucha experiencia, como el resto de los compañeros que han tenido buenos logros deportivos.

¿Qué conoces de los rivales?

Van a llegar equipos extranjeros muy fuertes como el italiano Androni Giocattoli que ha competido en el Giro de Italia, esperamos estar en la pelea con ellos.

Nuestra Selección en Panamá, tomarán vuelo a Bogotá, para llegar a Cúcuta e ingresar a Venezuela, competirán en la Vuelta al Táchira. Con Mardoqueo Vázquez, Rony Julajuj, Sergio Chumil, Esdras Morales, Alfredo Ajpacajá y Henry Sam, con la detención técnica de Omar Ochoa.

Estas competencias también sirven para que te vean equipos internacionales…

Todo ciclista de élite quiere competir en grandes eventos como el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia… De momento espero rendir de la mejor manera en la Vuelta al Táchira y espero que en el futuro, las cosas se vayan dando.

*Con información de: Emisoras Unidas / Fotos: Omar Solís

