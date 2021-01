“Estaba emocionado con el fichaje de Ramiro Rocca, no está cerrado”

Gran polémica ha generado en Honduras la posible llegada del argentino al Real España, ahora el técnico de ese club se retracta de haber anunciado su fichaje.

Raúl “el Potro” Gutiérrez, técnico del Real España, ha generado gran controversia en Honduras, pues luego de haber anunciado la contratación del argentino Ramiro Rocca, ahora se retracta.

Después de haber confirmado en conferencia de prensa virtual, que la llegada de Rocca era un hecho, Gutiérrez ha dicho que se retracta, pues la directiva todavía está en negociaciones con el jugador y con su representante.

Según el diario “Diez”, de Honduras, el estratega pidió a ese medio la oportunidad de retractarse de sus palabras y así evitar que sus declaraciones puedan causar problemas en la finalización de la contratación.

“El Potro” Gutiérrez se retracta

“El muchacho todavía no está firmado, estamos en negociaciones, en un punto importante pero no podemos decir que ya firmó. Ya yo le expliqué a Raúl Gutiérrez como está el caso”, comentó Javier Delgado, director deportivo del Real España.

Mientras que Gutiérrez explicó: “Yo di cosas por hecho que todavía no están seguras y pues bueno… con la pena, uno estaba emocionado por el fichaje pero todavía no está cerrado eso”.

“El muchacho todavía está en torneo y fue muy desafortunado que yo lo mencionara como fichaje. Ofrezco una disculpa por eso, pero estamos en esa negociación, según me dijo Javier Delgado”, le dijo Gutiérrez a “Diez”.

Sin embargo, “el Potro” reconoció que la contratación de Rocca es importante y que están intentando cerrarla.

“Ojalá que llegue pero primero que termine bien su torneo en Guatemala y analizar la posibilidad de que pueda llegar y tenerlo aquí”, dijo.

“Es parte de buscar el jugador idóneo para que la sequía de goles no se dé en este torneo y nos ayude en los objetivos que tenemos. No está cerrado lo de Rocca, eso es parte de la negociación y al final Javier me lo comentó y lo interpreté de otra manera. Nosotros estamos buscando ese delantero, ojalá que sea él o sea otro”, finalizó el estratega.

