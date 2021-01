“Este partido es trascendental para mis aspiraciones”, dice Moscoso

El guardameta tiene posibilidades de ser titular con la selección nacional en los partidos de preparación contra Puerto Rico, lo que significaría mucho para él, luego de sufrir la eliminación de Cobán Imperial, del Torneo Apertura.

El portero Kevin Moscoso confesó que la eliminación de Cobán Imperial en los cuartos de final de Torneo Apertura fue un golpe del que le está costando recuperarse, pero que ahora todas sus energías se enfocan en los amistosos contra Puerto Rico.

Cabe recordar que la azul y blanco sostendrá dos amistosos contra el combinado caribeño, el 23 y 26 de enero, que le servirán de preparación para encarar las Eliminatorias de Concacaf.

Y al no tratarse de juegos en fecha FIFA, el entrenador Amarini Villatoro no podrá convocar a Ricardo Jerez ni a Nocholas Hagen, por lo que Kevin Moscoso tiene grandes posibilidades de ser titular.

Después de la eliminación de Cobán, ¿la selección es un aliciente?

Lo de Cobán me tiene mal, creo que empezar con selección me ayudará a asimilarlo. Lo he sufrido bastante, me has costado digerirlo, pensé que trascenderíamos, pero esto es futbol y a veces se cometen errores que se pagan caros y eso fue lo que nos pasó. Es hora de soñar con lo que viene. Desde que entré en el listado comenzó e sueño, pero ya el profe (Amarini) decidirá quién ataja, espero en Dios que se me dé la oportunidad.

¿Qué opina de los partidos contra Puerto Rico?

Aún no he podido ver los juegos, ya los analizaré, pero es selección y no hay partido fácil. Será un partido trascendental para mis aspiraciones y para lo que Guatemala está tratando de consolidar como grupo.

No estará Nicholas Hagen ni Ricardo Jerez…

Sí. Es una bonita oportunidad, no sé si el profe me dará la oportunidad, pero trato de prepararme para que así sea. Los partidos de selección son trascendentales y ayudan para hacerse notar. Si se me da la oportunidad, trataré de aprovecharla. Estar en selección es un sueño, pero también una responsabilidad.

¿Hablando de la Liga, ha habido acercamiento con Comunicaciones?

No hay nada, este torneo no ha terminado, pero estoy contento en Cobán, las cosas se han dado bien. Pertenezco a Comunicaciones y me debo al club, pero estoy a la espera porque en mi convenio de préstamo dice que Comunicaciones puede decidir que vuelva en el momento que ellos lo decidan. Sin embargo ahora me enfoco en selección nacional y en las cosas bonitas que ahí se viven.

Sueña con ser legionario?

Es un sueño a corto plazo, es un deseo poder salir del país, buscar y pelear allá afuera, todo cambia he vivido con Costa Rica en mi mente, no sé si Dios tiene un objetivo en ese lugar, más que consolidarme aquí sueño con buscar esa oportunidad de salir del país para crecer personalmente y seguir abriendo las puertas que ya mis compañeros han abierto a nivel internacional

*Con información de Emisoras Unidas

