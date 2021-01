Muere Gerry Marsden, cantante del “You’ll Never Walk Alone” del Liverpool

"Recibimos con gran tristeza la noticia de la muerte de Gerry Marsden", escribió el Liverpool FC en su cuenta de Twitter.

Gerry Marsden, el cantante inglés que popularizó “You’ll Never Walk Alone” (Nunca caminarás solo), que se convirtió en el emblemático himno del club de fútbol del Liverpool, falleció este domingo a los 78 años, anunció la prensa británica.

“Recibimos con gran tristeza la noticia de la muerte de Gerry Marsden”, escribió el Liverpool FC en su cuenta de Twitter. “Las palabras de Gerry permanecerán grabadas para siempre en nuestra memoria”, añadió.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.

Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV

— Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021