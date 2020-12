Liverpool deja escapar valiosos puntos en condición de local

Los de Merseyside empataron en Anfield contra el West Bromwich Albion y sus más cercanos perseguidores recortaron puntos.

El Liverpool, líder de la Premier League, tropezó en casa al no pasar del empate 1-1 ante un equipo de los puestos de descenso, el West Browmich (19º), este domingo en la 15ª jornada.

Un día después del ‘Boxing Day’, el equipo de Jürgen Klopp no pudo aprovechar los tropiezos de varios de sus perseguidores el sábado.

El Liverpool había comenzado esta 15ª jornada con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, que era entonces el Leicester, que ahora queda tercero tras empatar 2-2 en casa el sábado ante el Manchester United, que baja a su vez del tercer al cuarto puesto.

El margen sobre el segundo clasificado se ha reducido para el Liverpool, de cuatro puntos a tres, y esa posición de perseguidor más directo es ahora para el Everton, gracias a su triunfo 1-0 del sábado en el terreno del colista Sheffield United.

Todo se aprieta por lo tanto en la parte alta de la clasificación inglesa, donde el Manchester City (5º), que el sábado venció 2-0 al Newcastle (13º), también es otro de los beneficiados del fin de semana, al reducir a seis puntos su desventaja con el Liverpool.

En Anfield, los ‘Reds’ comenzaron bien y el senegalés Sadio Mané adelantó al Liverpool en el minuto 12, rematando entre dos rivales en el área a pase del camerunés Joel Matip.

22' Henderson with a brilliant cross into the box. Sadio with a diving header – just wide of the target.

Moments later, Sadio is in another good position but the chance is blocked behind.

— Liverpool FC (@LFC) December 27, 2020