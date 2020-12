Las mejores fotos de los futbolistas celebrando la Navidad junto a sus familias

Los jugadores más destacados a nivel nacional e internacional publicaron en las redes sociales sus mensajes navideños.

Este jueves 24 de diciembre se ha celebrado en Guatemala y en todo el mundo la Navidad.

El 2020, que ha sido tan atípico y complejo, por la pandemia del coronavirus, impidió que la festividad del nacimiento del niño Jesús se realizará como en años anteriores.

Futbolistas a nivel nacional e internacional, convivieron con sus seres más queridos y a continuación te presentamos las mejores imágenes con el mensaje de cada futbolista.

“Feliz Navidad, que Jesús nazca en sus corazones. Les deseamos lo mejor en estas fiestas junto a sus seres queridos, que Dios bendiga sus hogares y que siempre vengan cosas buenas y grandes para ustedes”.

“Mi abuelita y yo les deseamos una feliz navidad”.

“Les deseamos Feliz Navidad y muchas bendiciones”.

“¡Feliz Navidad mi gente!”.

“Mi familia y yo les deseo de todo corazón que pasen una linda Navidad y un prospero año 2021, lleno de muchas bendiciones y prosperidad”.

“Les deseamos una Feliz Navidad, llena de amor, salud y felicidad”.

We wish you a Merry Christmas!! Full of love, health and happiness🎅🏻🎄❤️ pic.twitter.com/Xpb7wu2kmU

