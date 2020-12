VIDEO. Jugador del AC Milan consigue un gol en apenas seis segundos

Es considerada la anotación más rápida en la historia de la Serie A.

Este domingo el líder de la Serie A, el AC Milan, visitó al Sassuolo en la fecha 13.

Solamente se habían transcurrido seis segundos de iniciado el partido, cuando el portugués Rafael Leao adelanto a los rossoneros en una anotación histórica.

Desde el inicio ordenado por el árbitro, en el campo del Sassuolo, los Rossoneri se lanzaron contra la puerta rival. Y Rafael Leao, tras un centro del centrocampista turco Hakan Calhanoglu.

Hasta este tanto de Leao, el gol más rápido, según las estadísticas de la liga italiana de fútbol, fue obra de Paolo Poggi, que abrió el marcador para Piacenza contra Fiorentina el 2 de diciembre de 2001 tras ocho segundos de juego.

Al final de los 90 minutos, el equipo rossonero se quedó con la victoria 2-1 y se mantiene en la cima del futbol italiano.

An important win in the Battle of the Mapei 🔥

La Juventus de Turín se impuso con comodidad al Parma (4-0) este sábado en la 13ª fecha de la Serie A, con dos goles de Cristiano Ronaldo.

Fueron sus 756 goles en partidos oficiales, el exjugador del Real Madrid se acerca a los 767 goles atribuidos al ‘rey’ Pelé en partidos oficiales.

Good to get back to victories and happy to help the team win with two goals! 💪🏽 #finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/sOqRrMcr0M

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 19, 2020