La polémica entrevista de Ibrahimovic en la que habla de Messi

El sueco reveló lo que haría con el argentino si volviera a compartir equipo con él. Vea lo que dijo:

A sus 39 años el delantero sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, confiesa que aún no piensa en el retiro, pues todavía juega al máximo nivel.

De esto, de no dejar lanzar los penaltis a Messi si coincidieran de nuevo en un mismo equipo, y de una pela con King Kong, habló Zlatan en una entrevista con Uefa.com.

“Tengo 39 años y con lo que he hecho, ya no tengo obligación de trabajar, pero sigo teniendo pasión por lo que hago. Nunca estoy satisfecho, y siempre quiero más. No veo a muchos jugadores de mi edad que estuvieran, o estén, rindiendo como yo lo hago”, comenzó diciendo.

“En el momento en que un jugador pasa de los 30 años es cuando empieza a bajar y lo deja. Cuando cumplí los 30 empecé a ser aún mejor”, expresó.

Además, explicó por qué todavía no piensa en el retiro. “No quiero tener ninguna ventaja por tener 39 años y que digan ‘hey, estás lento’ y ese tipo de cosas. No, quiero que me consideren un jugador de clase mundial y que se me copare con todos los demás, porque entonces me motivo más”.

Lo que dijo Ibrahimovic de Messi

Pero sin lugar a dudas, algo que llamó la atención fue cuando dijo que no dejaría lanzar penaltis a Messi.

“Tiraría yo porque soy el capitán de ese equipo y decido quien tira los penaltis. Tiraría los tres primeros y luego le dejaría uno a él, y luego tiraría los siguientes tres, y le dejaría otro”, expresó.

Y algo que provocó la risa de los aficionados, fue cuando dijo que en un pulso con King Kong, seguro él ganaría.

“Destruiría a King Kong. Cien por cien. Lo destruiría”, bromeó, y en comparación con un león, dijo: “Puedes domar a un león, pero no puedes domar a Zlatan. Es un animal diferente”.

