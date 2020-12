Zlatan Ibrahimovic sufre una nueva lesión en el entreno y será baja otro mes

Ausente desde el 22 de noviembre, el delantero sueco sigue en la cima de los máximos goleadores de la Serie A.

El atacante del AC Milan Zlatan Ibrahimovic, ausente por lesión desde el 22 de noviembre, no volverá a los terrenos de juego antes de enero por un nuevo dolor en un gemelo, confirmó este viernes su club.

La estrella sueca de 39 años, recuperado de una lesión en el muslo izquiedo, preparaba su regreso a los terrenos de juego para el domingo contra el Sassuolo, pero el nuevo percance, esta vez en el gemelo de la pierna izquierda según la prensa italiana, se lo impedirá.

‘Ibra’, en cabeza de la tabla de goleadores de la Serie A igualado a 10 dianas con Cristiano Ronaldo (Juventus) y Romelu Lukaku (Inter de Milán), se sometió a una resonancia magnética que evidenció el problema, precisó la agencia italiana ANSA.

❌2020 finito per lui

Será por lo tanto baja en los dos últimos partidos del Milan en el año 2020, el del Sassuolo y luego el miércoles ante el Lazio, confirmó a la AFP una fuente del equipo ‘rossonero’.

Sería también seria duda para los primeros partidos de enero, especialmente para el gran duelo ante la Juventus del 6 de enero en San Siro.

El delantero sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, lesionado en el muslo izquierdo desde el 22 de noviembre, se ha perdido varios partidos, donde el Milan ha resentido su ausencia en el ataque.

All together now, Forza Milan 🔴⚫#SempreMilan @gruppo_a2a pic.twitter.com/32axcTDJoC

— AC Milan (@acmilan) December 18, 2020