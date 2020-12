Futbolista mexicana relata el calvario que vivió con su sueldo en Chivas Femenino

"Ganaba 4 mil pesos al mes (1500 quetzales aproximadamente) y apenas me alcanzaba para vivir", afirmó Daniela Pulido, futbolista que anunció su retiro de las canchas.

Es una realidad que el futbol femenino ha ido creciendo en los últimos años, varios clubes profesionales cuentan tanto como con club masculino como con femenino.

Las ligas europeas son de las más profesionales en estre rubro. Sin embargo, existe una notable brecha entre las realidades del futbol masculino y el futbol femenino, económicamente hablando. En Europa, se ha tratado de minimizar dicha brecha para tener más igualdad.

Sin embargo, en países latinoamericanos la realidad es totalmente distinta, varios clubes de futbol femenino tienen los gastos justos para practicar al futbol, en Guatemala varias jugadoras no cobran y los clubes cuentan con los recursos totalmente limitados.

¡NO SE GUARDÓ NADA! 😔🚨 Daniela Pulido, quien recientemente fue anunciada como baja de Chivas Femenil, reveló que el nuevo cuerpo técnico nunca le dio la oportunidad de poder demostrarse. También agregó que ganaba $4000 pesos al mes y no es suficiente “para vivir de eso”. pic.twitter.com/dAfkxZFExf — Balonero MX (@BaloneroMX) December 9, 2020

Futbolista mexicana alza la voz

El futbol femenino mexicano se encuentra en su fase final en el Torneo Guardianes 2020, la final la disputarán Tigres y Monterrey. Sin embargo, varios clubes han empezado a anunciar sus bajas.

Tal es el caso de Daniela Pulido, futbolista de Chivas Femenino, parte de la escuadra que ganó el primer título del futbol femenino del club.

La futbolista, fue dada de baja por parte de Chivas Femenil y no se guardó nada tras anunciarse su salida del club, asegurando que el trato no es el mismo al futbol varonil.

La exjugadora de Chivas contó cómo le hacía para poder cubrir sus gastos con ese salario 💸 Daniela también confesó que tenía compañeras que ganaban menos que ella 😔https://t.co/KXlMZuksTE — SoyReferee (@SoyReferee) December 11, 2020

“El sueldo es un tema crítico, yo empecé ganando en Chivas 2 mil 500 pesos, tenía que recurrir al medio de transporte, de irme en camión, tenía que llegar a mis clases, ser responsable en la escuela, no faltar a los entrenamientos; hoy en día gano cuatro mil pesos al mes (…)”

“El club me queda a una hora de mi casa, tengo que gastar en gasolina, algunas compañeras llegan en bici al club, siguen llegando en camión, es una realidad que no podemos vivir de esto. Muchas compañeras de otros equipos pasan lo mismo, tienen que pagar renta, son foráneas es una realidad, no podemos vivir con ese sueldo porque ojo, yo ganaba cuatro mil pesos al mes, pero había compañeras que ganaban menos de eso”, indicó Daniela.

Tras anunciarse su salida del club tapatío, Daniela procedió a anunciar su retiro de las canchas para dedicarse a sus estudios.

