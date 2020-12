Astro del Barcelona se rebela contra Ronald Koeman

“No sé por qué estoy en esta situación”, ha dicho el experimentado jugador, que lanzó fuertes declaraciones.

El Barcelona atraviesa por un momento difícil y atípico, pues a pesar de su buen paso por la Champions League, no ha podido tener una buena racha en la Liga española.

Y después de su última derrota ante el Cádiz por 2-1, una de sus estrellas alzó la voz y mostró su molestia con el entrenador Ronald Koeman.

Se trata del bosnio Miralem Pjanic, que expresó públicamente en una entrevista con el diario “Gazzetta dello Sport”, que no entiende por qué el técnico no le da más minutos.

Las palabras de Miralem Pjanic

“No estoy satisfecho y no puedo estarlo. En mi carrera, nunca he aceptado la idea de no jugar y no la acepto hoy tampoco. Ya veremos, estoy preparado, me entreno bien y espero, no puedo hacer otra cosa. Es una situación delicada que no me conviene”, afirmó el centrocampista, fichado por el Barça en verano.

“Sinceramente, no entiendo por qué esta situación. Está claro que quiero jugar más. Sé que puedo dar mucho y cuando el entrenador me ha llamado, siempre he estado ahí, he estado bien”, lamentó el internacional bosnio, de 30 años.

Sin titularidad

Desde el inicio de la temporada, Pjanic ha sido titular en los cinco partidos del Barça en Liga de Campeones, pero sólo una en diez encuentros de la Liga.

“Tomamos decisiones, su posición y su función en el equipo no se puede comparar con los que tenía en la ‘Juve'”, se justificó este lunes el técnico azulgrana, Ronald Koeman.

“Aquí juega diferente, el Barça presiona más, es diferente. Le ha costado también al llegar tarde (el 6 de septiembre, por un test positivo en covid-19 a finales de agosto), pero poco a poco va a mejorar”, dijo Koeman.

“No tengo ninguna duda sobre Pjanic. Las decisiones siempre son para el bien del equipo”, afirmó el técnico azulgrana, que tomó las riendKOas del equipo en agosto.

“Estoy satisfecho del club y los compañeros”, matizó, no obstante, Pjanic, que llegó al Barça el verano pasado, mientras Arthur hacia el camino contrario camino de la Juventus.

“He vivido grandes temporadas en la Roma y en la Juventus. Ahora tengo este nuevo desafío en el club más grande del mundo”, concluyó Pjanic.

