VIDEO. La imagen del mexicano Sergio Pérez que da la vuelta al mundo

El piloto rompió en llanto al escuchar su himno nacional, pues tuvo que pasar medio siglo para que su país celebrara un nuevo triunfo en la Fórmula 1.

Un momento muy emotivo vivió, este domingo, el piloto mexicano Sergio Pérez (Racing Point), quien dejó una imagen para la historia en la Fórmula 1, tras conquistar su primer Gran Premio sobre el circuito de Sakhir, en Baréin.

El segundo lugar fue para el francés Esteban Ocon (Renault), que logró su primer podio y el tercer cajón fue para el otro piloto de Racing Point, el canadiense Lance Stroll, luego de una catastrófica carrera para la escudería favorita, Mercedes, que no pudo contar con su campeón Lewis Hamilton, positivo en covid-19.

“Checo” Pérez por el momento no tiene asegurado un volante en la máxima categoría para 2021, y podría verse obligado a dejar la F1 si Red Bull decide no contar con sus servicios.

La carrera de Sergio Pérez

El piloto mexicano tuvo que remontar desde el puesto 18º en que se hallaba al inicio de la segunda vuelta hasta ser el primero en pasar por la bandera de cuadros. Y eso que en la 4ª curva se vio perjudicado por el choque que provocó los abandonos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del nerlandés Max Verstappen (Red Bull).

“Espero no estar soñando… Diez años me ha llevado y no sé qué decir”, declaró el ganador, que dejó una imagen que le ha dado la vuelta al mundo, y es que tras recibir su trofeo, se sentó, se persignó y agradeció al Creador.

Sin el siete veces campeón Lewis Hamilton -positivo al covid-19-, las ‘Flechas Plateadas’ parecían con todo a favor para sellar un nuevo doblete, con el sustituto del británico, su compatriota George Russell, brillante, por delante de Valtteri Bottas, pero una doble parada en boxes fallida a algo más de 20 vueltas para meta, cambió por completo la dinámica de la carrera.

Bottas perdió 27 segundos y después Mercedes se dio cuenta de que había calzado los neumáticos del finlandés en el monoplaza del británico, que tuvo que regresar a boxes.

Luego de remontar del 5º puesto al 2º, por detrás de Pérez, Russell tuvo un nuevo infortunio, con un pinchazo que lo relegó al 9º puesto final, uno por detrás de Bottas, aunque se consoló con sus primeros puntos en F1.

Algo aprovechado también por el español Carlos Sainz Jr (McLaren) para terminar a pie del podio, por delante del australiano Daniel Ricciardo (Renault), del tailandés Alexander Albon (Red Bull) y del ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri).

