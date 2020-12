El maratonista buscará hacer historia este domingo en Valencia, España al intentar romper una marca que nadie ha podido batir desde hace más de 16 años.

El secuestro y muerte de su padre fue un suceso que marcó la vida de Luis Carlos Rivero, el máximo exponente del maratón en Guatemala en la actualidad y previo a su viaje a España conversó con Publinews sobre su próximo gran reto.

Honrar la memoria de su papá, recordando su alegría al correr, fue su inspiración para iniciarse en el atletismo, sin pensar que sus pasos lo llevarían a conseguir grandes hazañas y a recorrer caminos que jamás imaginó, pero que se han vuelto parte de su historia y le han dado grandes alegrías a nuestro país.

Entre sus logros más importantes están dos primeros lugares en el Maratón de Miami, dos triunfos en el Medio Maratón de Múnich, Alemania y un primer lugar en los Juegos Centroamericanos.

Es abogado de profesión, como su padre, pero ahora se enfoca en su meta deportiva, y es que después de nueve años de haber iniciado esta aventura, Luis Carlos está listo para su próximo reto, romper la marca centroamericana de maratón que impuso el quichelense Alfredo Arévalo el 30 de mayo de 2004 y que está fijado en 2 horas, 12 minutos y 53 segundos.

Y fue el mismo Alfredo el que motivó a Rivero a romper su marca. El marquense espera hacer un tiempo de 2:12.51.

¿Cómo planeas llevar a cabo este proyecto?

Hemos planteado dos maratones para intentar romper la marca. El primero será este domingo en Valencia, España. Esta será una edición especial, pues solo competirán 218 atletas de elite de todo el mundo, ya que hubo acceso limitado. El segundo sería en abril, en Róterdam.

¿Cómo te preparaste para este reto?

Cumplí cada proceso de la planificación establecida, hice macrociclos y microcilos de trabajo, me he sentido bien y he disfrutando el proceso.

¿Qué significaría este logro?

Sería un hecho histórico en mi carrera deportiva, algo que solo ha vivido en mis sueños. Además, dejaría un precedente para las futuras generaciones, para que luchen por romper sus propios récords en todos los aspectos de su vida.

¿Cómo surgió la idea?

El 23 de febrero de este año corrí el Maratón de Sevilla, estableciendo mi marca personal en maratón con 2 horas, 15 minutos y 43 segundos. Al regresar a San Marcos, en uno de mis entrenos alguien habló a mi mente y corazón y me dijo: “¿Por qué no ir por el récord nacional y centroamericano? ¿por qué no intentarlo?”, y ahí surgió la idea.

¿Has conversado con Alfredo Arévalo al respecto?

Tuve el privilegio de entrenar con él durante 5 años, de 2011 a 2015 y fue él quien me animó a correr mi primer maratón. Recuerdo que en uno de esos largos entrenos me dijo: “Quizá puedas romper mi récord en maratón”. Me comunico con él por WhatsApp y me ha dicho que si alguien puede lograrlo en estos momentos, soy yo. Alfredo es un referente para mí y ha influenciado mi vida deportiva, además es un gran amigo.

¿Cuánto cuesta, económicamente, tu preparación y competencia?

Requiere de un gran soporte económico. Le agradezco a la empresa “Blue Corporation” por unirse al proyecto, financiarlo y sobre todo por creer en el atleta nacional, cubriendo todas nuestras necesidades para intentar romper dicha marca y establecer una nueva para Guatemala y Centroamérica.

¿Sobre tu trayectoria, ¿por qué te iniciaste en el atletismo?

Me inicié en el atletismo en 2011, a raíz del asesinato de mi padre, y fue Alfredo quien me invitó a unirme a un equipo profesional.

¿Qué le ocurrió a tu padre y cómo cambió esto tu vida?

Mi papá era un abogado reconocido en San Marcos. En octubre de 2007 lo secuestraron y asesinaron. Era un corredor popular, le gustaba mucho este deporte, corría en varias competencias y siempre que lo veía y me preguntaba ¿por qué lo hacía? Él siempre me invitaba y pocas veces acepté. Pero a partir de su muerte comencé a hacerlo para honrar su memoria y lo sigo haciendo.

¿Cuál ha sido la clave de tu éxito?

Perseverancia, disciplina y sobre todo creer en mí. Tener motivación y soñar en grande. Me encanta la frase de Walt Disney que dice: “Si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes”.

*Fotos cortesía Luis Carlos Rivero

Sus logros

Primer lugar en el Maratón de Miami en enero 2013

Primer lugar en el Maratón de Miami en enero de 2015

Primer lugar y récord del evento en el Maratón de los Juegos Centroamericanos, Managua 2017

Primer lugar en el Medio Maratón de la Ciudad de Guatemala

Primer lugar en el Medio Maratón de Xela 2018

Primer lugar e el Medio Maratón de Múnich, Alemania en octubre 2018

Primer lugar en el Medio Maratón de Múnich, Alemania, en octubre 2019

Ganador de varias competencias en Costa Rica

