¡Los Lakers son los campeones de la NBA!

Los Angeles Lakers avasallaron este domingo a los Miami Heat por 106 a 93 y se coronaron campeones de la NBA por primera vez desde 2010 con una actuación imperial de LeBron James, que logró un triple doble con 28 puntos.

Con el triunfo del domingo, los Lakers cerraron las Finales por marcador global de 4-2 y alcanzaron su 17º anillo, igualando a los Boston Celtics como la franquicia más ganadora de la historia.

LeBron James sumó 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias y, a sus 35 años, consiguió el cuarto anillo de su carrera, cumpliendo su promesa de devolver a los Lakers a la cima de la NBA y rendir tributo al fallecido Kobe Bryant.

“Solo queremos nuestro respeto. Rob (Pelinka, mánager) quiere su respeto, el entrenador (Frank) Vogel quiere su respeto, la organización quiere su respeto … y yo también quiero mi maldito respeto”, dijo desafiante James al recibir el premio MVP sobre el escenario de la cancha de Disney World (Orlando).

“I look forward to celebrating with you. Until then, I will bring back the trophy to Los Angeles, where it belongs.” – @JeanieBuss pic.twitter.com/BWu0Jns4Eb

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020