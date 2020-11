“Ya no le temo a la muerte”, hija de Maradona comparte estremecedor mensaje

De forma dolorosa, Dalma Maradona le ha dicho adiós al "Pelusa", quien ha dejado un gran vacío en todos los argentinos.

El mundo entero continúa llorando la partida del astro argentino Diego Armando Maradona, quien es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Maradona, que tenía 60 años, falleció este miércoles luego de sufrir un paro respiratorio.

Este jueves fue velado durante varias horas en la Casa Rosada y posteriormente sus restos fúnebres fueron trasladados hacia un cementerio privado de la capital argentina.

#AdiósDiegoMaradona | Después de un día convulsivo por los disturbios generados durante el velorio de Diego Maradona, los restos de la leyenda argentina fueron inhumados en un cementerio privado en Buenos Aires https://t.co/QmlN368wKP pic.twitter.com/8ZXC7XOQO0 — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 26, 2020

El desgarrador mensaje de su hija

Dalma Maradona, hija del “Pelusa” ha escrito un mensaje de despedida a su padre en Instagram.

En el mismo deja entrever la gran relación que tenía con su progenitor y al mismo tiempo demuestra el gran vació que ya siente por la partida de él.

“Siempre le tuve muchísimo miedo a la muerte, pero hoy ya no… Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo”, comienza.

“¡Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos”, añade.

“Como me pediste siempre, voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido porque vos siempre dándome responsabilidades imposibles desde que tengo uso de razón”, continúa el texto.

Siempre lo amará

Dalma agrega que “te voy a amar y defender toda mi vida y si tu nieta te quiere hablar por videollamada, como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quién fuiste, quién sos y quién vas a ser para siempre”.

“Porque tenías eso… No hacía falta mucho para amarte”, redactaba la hija de Diego Armando.

“Junto mis pedazos y no me imagino cómo va a ser mi vida sin vos…NO PUEDO… Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante”, reitera.

“La vida es un ratito, así que nos vemos pronto. Te llevo margaritas para recordar tus medias de jugador y por favor, volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto”, dice.

Y se despide con un “te amo para siempre”.

Fotos: Instagram de Dalma Maradona

(Visited 17 times, 17 visits today)