Jugador que tocó los genitales de su rival recibe fuerte sanción

Las imágenes de la televisión captaron a Fisher manoseando a su oponente, por lo que la asociación de futbol de Inglaterra se pronunció.

El fin de semana se hizo viral un video en el que se ve a Darnell Fisher tocar, con descaro, las partes íntimas de su rival Callum Paterson, lo que generó polémica en las redes sociales.

El incidente ocurrió el fin de semana, cuando Fisher, del Preston North End, cubría a Paterson, del Sheffield Wednesday, previo a un tiro de esquina.

El partido, válido por la Championship de la Segunda División del futbol inglés, terminó 1-0 a favor del Preston, que hundió en la zona de descenso al Sheffield.

📽️ A brilliant volley from @tombarkhuizen9 to seal the three points! 🔥

Highlights on iFollow PNE soon. ➡️ https://t.co/Hm8G8I8xPU#pnefc pic.twitter.com/D8A6fOJroy

— Preston North End FC (@pnefc) November 22, 2020