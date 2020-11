VIDEO. Polémica en Inglaterra por manoseo a rival en partes íntimas

Un futbolista generó controversia en el futbol inglés, tras ser captado por las cámaras cuando se aprovechaba del roce para manosear a su rival.

La Segunda División de futbol de Inglaterra vivió un episodio controversial este fin de semana, luego de que se viralizaron imágenes de un futbolista manoseando a su rival.

El incidente lo provocó el defensa Damell Fisher, quien sobrepasó los límites de este deporte, al aprovechar que marcaba a uno de sus rivales para tocar sus partes íntimas.

Las imágenes, que fueron captadas por la televisión inglesa, corrieron “como pólvora” en las redes sociales, en donde muchos han recriminado el gesto del jugador.

📽️ A brilliant volley from @tombarkhuizen9 to seal the three points! 🔥

Highlights on iFollow PNE soon. ➡️ https://t.co/Hm8G8I8xPU#pnefc pic.twitter.com/D8A6fOJroy

— Preston North End FC (@pnefc) November 22, 2020