Ibrahimovic quiere demandar a los creadores de FIFA por uso de su imagen sin autorización

El sueco mencionó que "es hora de investigar", debido a que "alguien" hace beneficio con su nombre y cara, desde hace años, sin su consentimiento.

El delantero del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, nuevamente ha sido protagonista en las redes socialesu

Este lunes, “Ibra” escribió varios mensajes en su cuenta personal de Twitter, donde hace una denuncia contra los creadores del videjuego FIFA, debido a que usaron su nombre e imagen sin su consentimiento.

El videojuego, creado en los años 1990, es uno de los más populares en el mundo, alabado por su realismo y por el uso de los nombres reales de los futbolistas, así como de sus rasgos físico, gracias a las licencias.

“¿Quién ha autorizado a FIFA EA Sport a usar mi nombres y mi cara? No me habían dicho que yo era miembro del FIFPro y, si lo soy, me han inscrito sin haberme realmente informado, de manera dudosa.

Y una cosa es cierta, nunca he autorizado a la FIFA ni a FIFPro de ganar dinero conmigo”, denunció el ariete sueco de 39 años.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020