El Milan confirma el alcance de la lesión de Zlatan Ibrahimovic

El delantero sueco anotó dos goles en la victoria (1-3) contra el Napoli de este domingo.

El delantero sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, lesionado en el muslo izquierdo, va a estar alejado de los terrenos al menos diez días y es por tanto baja para el desplazamiento a Lille, el jueves en la Europa League, informó este lunes una fuente próxima al club lombardo.

Ibrahimovic, autor de un nuevo doblete el domingo en Nápoles en la victoria (3-1) de los Rossoneri, líderes del Campeonato de Italia, y máximo goleador de Serie A con diez goles, dejó el terreno a un cuarto de hora del final del partido debido a una lesión en el muslo izquierdo.

🔟 years later: #NapoliMilan ✅ Just a matter of time, notice anything particular? 😉

Los exámenes realizados el lunes por la mañana revelaron una lesión en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda. Un nuevo examen de control ha sido programado de aquí a diez días, informó el entorno del AC Milan.

El exgoleador del París SG no podrá por tanto regresar a un campo francés el jueves en Lille, en Europa League, donde el AC Milan intentará tomarse la revancha tras la humillación sufrida ante el conjunto galo en San Siro (3-0) a principios de noviembre.

Se perderá también el partido contra la Fiorentina el próximo fin de semana en la Serie A y a priori el duelo contra el Celtic de Glasgow el 3 de diciembre en Europa League.

10 goals in the first 8 matches at 39: ladies & gentlemen, the Lord of Records 🔴⚫

10 gol nelle prime 8 di A, a 39 anni: @Ibra_official, il "Signore dei Record" 🔴⚫#NapoliMilan #SempreMilan pic.twitter.com/Ax2iuLswy0

— AC Milan (@acmilan) November 22, 2020