VIDEO. Así fue el primer gol de la selección de Guatemala en 2020

Darwin Lom abrió el marcador en el Doroteo Guamuch Flores, luego de un gran remate de Stheven Robles.

En su cuarto partido amistoso del año, la selección nacional por fin pudo dar un grito de gol y fue en el amistoso que Guatemala sostiene frente a Honduras en el estadio Doroteo Guamuch Floes.

Y fue Darwin Lom el que tuvo la dicha de anotar el anhelado gol de la azul y blanco en el minuto 24, luego de una gran jugada de Luis Martínez.

Tras un pase de taquito de Martínez a Stheven Robles, “el Pelón” sacó un potente remate de derecha que se estrelló en el paral izquierdo de la portería visitante y al contrarremate llegó Lom para poner el 1-0 parcial, con el que se fueron al descanso.

Para Darwin Lom, del Chattanooga FC, de la National Independen Soccer Association de Estados Unidos, el 1-0 fue un doble motivo de celebración.

Y es que además de anotar el primer gol del año para la selección nacional, se estrenó como goleador de la azul y blanco.

Doblete para Darwin Lom

Pero Lom no se conformó y en la segunda mitad sumó un doblete en el minuto 66, esta vez de pena máxima, tras una mano dentro del área.

Aunque dos minutos después, Honduras descontó, también con un penalti, cobrado por Alexander López.

Sin embargo, no todo fue felicidad para Darwin, pues a la altura del minuto 70 salió lesionado. Hasta el momento la Fedefut no ha informado si es de gravedad o no.

Cuarto amistoso

Pero de lo que sí debe sentirse orgulloso Lom, es que gracias a su doblete, la selección nacional se sacudió la mala racha de no ganar en el año, pues en marzo cayó por 0-2, en el mismo escenario, ante Panamá.

Mientras que en septiembre fue goleada 3-0 ante México en el estadio Azteca y el mes pasado igualó 0-0 en Nicaragua.

Además, este resultado podría representar un espaldarazo para el entrenador Amarini Villatoro, cuando se acercan las eliminatorias de la Concacaf.

