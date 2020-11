¡Golpe superchivo! Israel Silva le da su cuarta victoria a Xelajú

Pese a de no haber contado con su entrenador Walter Claverí, enfermo por coronavirus, el referente de Xelajú MC, Israel Silva, sacó la casta y le dio un triunfo significativo al equipo altense ante Achuapa, en la jornada 11 y primera de la fase intergrupos.

Xelajú 2-0 Achuapa

Silva, de 39 años, demostró una vez más que la edad no importa cuando se tiene la disciplina y las ganas de sobresalir, y este domingo se lució al marcar un doblete en los minutos 33 y 54.

El primer tanto de Silva llegó tras un remate de cabeza, luego de un centro de tiro de esquina cobrado por Pablo Mingorance.

Mientras que el segundo lo anotó de pierna derecha después de recibir un centro de Ribix García.

Los superchivos estuvieron cerca de anotar el tercero en el minuto 83, pero un remate de Mingorance se estrelló en el travesaño y aunque Silva llegó al contrarremate, la zaga cebollera logró desviar el balón.

Cabe mencionar que Achuapa también tuvo oportunidades de anotar, pero sus atacantes no estuvieron finos a la hora del puntillazo final.

La edad no importa, dice Israel Silva

Al final el encuentro, en declaraciones a Tigo Sports, Silva volvió a recordar que la edad no importa cuando se trata de jugar futbol.

Fotos: Willber Colloy

“Se hizo un buenp artido, principalmente en el primer tiempo. El equipo ha mejorado poco a poco, venimos de menos a más pero siempre con la fe en Dios”, expresó.

“No hay viejos ni jóvenes en el futbol, si no buenos y malos. Para los que critican que uno es viejo y que ya no sirve… en el partido anterior jugué los 90 minutos y ahora también y me siento bien físicamente. Estoy feliz y agradecido con Dios por los goles que me permite anotar”, finalizó.

Otros resultados

En otros resultados de este domingo, “La Máquina Celeste”, de Sanarate, se llevó un punto valioso de su visita a Antigua GFC tras haber igualado 3-3.

Cristian Jiménez, Josué Martínez y Pablo Aguilar, marcaron por el equipo panzaverde, mientras que por Sanarate se apuntó un doblete César Canario y el otro tanto fue obra de Aslinn Rodas.

#Apertura2020 | "La Máquina Celeste" se lleva un importante pnto del estadio Pensativo Antigua GFC 3-3 Sanarate 📸 @estugarc_eu pic.twitter.com/Dfw5uhLXKI — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 8, 2020

La jornada continuará este lunes con los partidos Malacateco vs Municipal y Comunicaciones vs Sacachispas.

Jornada 11 y primera de intergrupos

Santa Lucía-Guastatoya 0-0

Antigua GFC-Sanarate 3-3

Xelajú MC 2-0 Achuapa

Lunes, 9 de noviembre

11:00 Malacateco vs Municipal

15:10 Comunicaciones vs Sacachispasçç

Miércoles 18 de noviembre