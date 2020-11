VIDEO. Jorge Patzán sube al podio en el Mundial de fisicoculturismo de España

El fisicoculturista guatemalteco Jorge Daniel Patzán ganó este domingo la medalla de plata en el FBB World Championship Bodybuilding Fitness & Master, realizado en Santa Susanna, España.

Patzán quedó ubicado en el segundo lugar de la categorías de la categoría Classic Physique hasta 1.75 metros.

Jorge Daniel mostró su calidad y simetría corporal en el momento de subir a la tarima, lo que a la postre fue un factor determinante para estar en el podio junto a los atletas de Ucrania (oro) y España (bronce).

🇬🇹🥈 Jorge Patzán mostró su calidad y simetría corporal para hacerse de la presea plateada en la modalidad de Classic Physique del IFBB World Championship Bodybuilding Fitness & Master, en Santa Susanna, España. Un logro que les compartimos en este video.

#PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/7TEpbfWbY9 — CDAG (@CDAG_Guatemala) November 8, 2020

Un evento que trae buenos recuerdos

Para Patzán no es la primera vez que consigue un resultado importante en la Copa Mundial del mencionado deporte, donde se compite con los más destacados del culturismo.

Previamente, en 2019, Patzán ganó el título en la categoría hasta 1.68 centímetros (en la presente edición juntaron las categorías hasta 1.75) en el certamen internacional celebrado en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, Erick Sánchez, quien este viernes se consagró campeón en la categoría 1.71 m, Games Classic Bodybuilding 1.75 y todo evento, y en 2019 logró el subcampeonato en el mismo certamen.

Esta fue parte de la presentación de Jorge Patzán en el IFBB World Championship Bodybuilding Fitness & Master, que se disputa en Santa Susanna, España. pic.twitter.com/GpuZ0C3Wng — CDAG (@CDAG_Guatemala) November 8, 2020

El agradecimiento de Sánchez después de su triunfo

“Gracias a Dios obtuve el campeón absoluto del Mundial (…) Siento mucha felicidad por haber obtenido este resultado”, aseguró Sánchez en un video compartido por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

“Ha sido un trabajo en conjunto, hay muchas instituciones implicadas. No me queda más que agradecerles a quienes están atrás de todo esto: A mi entrenador, a mi familia, a mi novia, a la Federación de Fisicoculturismo, a la CDAG, al Comité Olímpico, y a todos mis amigos que me han apoyado”, concluyó.

🇬🇹💙👏🏆 Les compartimos el sentir de Erick Sánchez luego del los títulos conseguidos en el IFBB World Championship Bodybuilding Fitness & Master, en Santa Susanna, España.#PasiónPorGuatemala#NuestraMetaLosValores@COGuatemalteco pic.twitter.com/Ta1VVCUpX7 — CDAG (@CDAG_Guatemala) November 7, 2020

*Con información de la CDAG

Fotos: CDAG y COG