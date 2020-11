Arreola expresa su sentir tras la eliminación de la Liga Concacaf

Antigua GFC recibió un duro golpe la noche de este martes al ser eliminado de la Liga Concacaf, tras caer en los penaltis contra el Marathón, juego en el que Jairo Arreola no pudo anotar.

Sin lugar a dudas, el partido contra el club hondureño ha sido uno de los más duros que ha afrontado Antigua este año, no solo por el rival, si no porque las condiciones del estadio Olímpico Metropolitano, de Honduras, no eran las mejores, pues ha sido afectado por las fuertes lluvias derivados por el huracán Eta.

A pesar de todo, el equipo colonial luchó hasta el último minuto. En el tiempo reglamentario el juego terminó 1-1, por lo que el pase a cuartos de final se decidió en los penaltis.

🙌 ¡Atajada de Denovan Torres! 🙌

Tras la ronda de penales, con un marcador 4-3, @CDMarathon 🇭🇳 logra avanzar a cuatros de final de #SCL20 pic.twitter.com/aGyBt207TX — Concacaf (@Concacaf) November 4, 2020

Y fue aquí donde los antigüeños se quedaron, luego de que el guardameta local atajó los disparos de Kevin Arriola y Jairo Arreola.

Ante ello, “el Patrullero 77” decidió enviar un mensaje para expresar su sentir tras su fallo.

¡No te pierdas los mejores momentos del partido de octavos de final de #SCL20 entre @CDMarathon y @soyantiguagfc! Marathón se llevó la victoria 4-3 en penales tras un empate 1-1 en tiempo reglamentario. pic.twitter.com/DaJCKDGKdN — Concacaf (@Concacaf) November 4, 2020

Jairo Arreola rompe el silencio

“Que si duele? Claro que duele. Que si estoy triste? Claro que lo estoy. Que si siento vergüenza? Jamás, es más, estoy orgulloso de este plantel que se acopló a todo en este torneo, se entregó al 100% en cada juego e intentamos representar dignamente a la Ciudad Colonial”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

“Y al final sí, me tocó fallar a mí y las responsabilidades se asumen y las fallas se aceptan. Gracias a todos por sus buenos mensajes de apoyo y los malos también, aunque nunca han sido trascendentales en mi carrera”, expresó.

“Lo lindo es que la vida y el futbol siguen y siempre habrá una próxima. Vamos, mi querido Antigua”, finalizó.

Le demuestran solidaridad

Luego de su publicación, varios se solidarizaron con Arreola, entre ellos, Carlos “el Pescadito” Ruiz.

“Fuerza 77”, escribió el exjugador. “Buena Jairito, con todo papá, Dios te bendiga, bien hecho”, le expresó por su lado, Carlos Salvador “Chava” Estrada.

Mientras que Jerry Ojeda respondió: “Que si soy alguien de admirar? Sí, a todas con vos mi hermano, capi”.

Este fue el segundo partido que disputó Antigua en la actual edición de la Liga Concacaf. Para llegar a octavos también tuvo que ir a los penaltis, en los que eliminó al Independiente de Panamá.

*Fotos: @Concacaf y @CDMarathon