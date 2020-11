Totonicapán listo para recibir a su campeón, Mardoqueo Vásquez

Se han afinado todos los preparativos en Totonicapán para recibir a uno de los suyos, y con mucha alegría a su gran campeón, Mardoqueo Vásquez, quien se llevó el título de la 60 Vuelta Ciclística a Guatemala este domingo, Día de todos los santos.

El ciclista de 25 años se consagró hoy e ingresó en el libro de todos los grandes del ciclismo de nuestro país, luego de que afianzara el liderato desde la etapa cinco, con un gran trabajo en conjunto con su equipo se culminó la meta que era apoderarse del título.

Como no podría ser menos, sus coterráneos se han organizado para que mañana, lunes 2 de noviembre, se brinde un caluroso y emotivo recibimiento a su gran campeón.

Y para ello se dio a conocer el itinerario:

Luego de cruzar la meta final en una emotiva postal en la que se apreció al equipo completo ingresar juntos, se dirigieron al parque Erick Barrondo en donde Mardoqueo brindó declaraciones.

El ciclista agradeció a todos los que le han apoyado en esta dura travesía:

“Es una dicha poder decir que he ganado la Vuelta a Guatemala, he trabajado mucho para esto, he sacrificado muchas cosas para lograrlo”, mencionaba Vásquez a los medios.