El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic es la imagen de una campaña que tiene como objetivo promover el uso de la mascarilla y los cuidados que se deben tener por la pandemia del coronavirus, que en Europa está teniendo un rebrote.

‘Ibra’, de 39 años, dio positivo al COVID-19 hace apenas unas semanas y está ya recuperado.

En su primer partido después de vencer al virus, “Ibra” marcó dos goles en la victoria del AC Milan 2-1 sobre el Inter.

Milano never had a king, they have a GOD pic.twitter.com/LmQxt0XnwG — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 18, 2020

Con su particular y peculiar estilo

“El virus me retó y le vencí. Pero tú no eres Zlatan, no retes al virus, comenzó diciendo en el video donde sale.

“Respeta las reglas, la distanciamiento y la mascarilla, siempre”, dice el veterano futbolista en italiano desde una terraza con vistas a la ciudad de Milán, justo antes de ponerse él mismo una mascarilla.

El presidente de Lombardía, Attilio Fontana, explicó que tuvo la idea de contar con Ibrahimovic en la noche del último derbi entre los clubes de Milán.

Triunfo del Milan en la Europa League

El Milan por su parte no tuvo dificultades para derrotar por 3-0 al Sparta de Praga, el primero de ellos anotado por el español Brahim Díaz, y lidera en solitario la llave H después del empate 2-2 entre Lille y Celtic.

El Vilarreal sufrió para derrotar a un Qarabag que se adelantó en el marcador en el minuto 78 con un tanto del ghanés Kwabena Owusu.

Sin embargo, el ‘Submarino Amarillo’ pudo voltear el marcador en el tramo final con un tanto del joven Yeremy Pino (80) y un doblete del experimentado Paco Alcácer (85 y 90+6 de penal).

El Villarreal lidera el grupo I con 6 puntos, empatado con el Maccabi Tel Aviv, que derrotó 2-1 al Sivasspor.

