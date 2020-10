Los Rays dejan en el campo a los Dodgers y empatan la Serie Mundial

Un hit de oro del novato emergente Brett Phillips, en el noveno inning, provocó que los Rays de Tampa Bay vencieran este sábado en un reñido partido 8-7 a los Dodgers de Los Angeles para empatar la Serie Mundial de béisbol 2-2.

El jardinero Kevin Kiermaier conectó un hit en el noveno, el cubano Randy Arozarena negoció boleto y el también novato Phillips, de emergente, ligó sencillo sobre el que el jardinero central cometió un error y ambos corredores pudieron anotar las dos carreras para dejar tendidos en la grama a los Dodgers.

Todo se definió de último momento

LAD: Smith, out en elevado al jardín izquierdo; Bellinger, out en elevado al central; Pederson, imparable al derecho; Taylor, out en elevado al derecho.

TAM: (Entra a lanzar Kenley Janses) – Yoshi Tsutsugo de emergente, ponche; Kiermaier, imparable al derecho; Wendle, out en elevado al izquierdo; Arozarena, boleto; Brett Phillips de emergente, hit impulsor y Tampa deja a los Dodgers al campo (8-7).

Estelar duelo de pitcheo

El quinto partido será este domingo en el mismo Globe Life Field de Arlington (Texas) con un duelo monticular entre Clayton Kershaw (Dodgers) y Tylor Glasnow (Rays).

Por los Dodgers conectaron jonrones Justin Turner y Corey Seager, mientras que por los Rays lo hicieron el cubano Arozarena, Hunter Renfroe, Brandon Lowe y Kiermaier.

Ganó el partido el relevista John Curtiss (1-0) y cargó con el revés el curazoleño Kenley Jasens (0-1), quien soportó la debacle del noveno inning.

*Con información de AFP

Foto: AFP