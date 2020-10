“Bale podría jugar este domingo”, afirmó José Mourinho

El delantero galés Gareth Bale, cedido por el Real Madrid al Tottenham esta temporada, jugará “probablemente” por primera vez con su nuevo club el domingo contra el West Ham, indicó este jueves el entrenador de los ‘Spurs’ José Mourinho.

“Probablemente jugará el domingo, y si no es el caso lo hará el jueves” en Europa League contra el Lask austríaco, explicó el técnico portugués, asegurando que su decisión “aún no fue tomada”.

“Evidentemente que él quiere jugar. Él quiere jugar desde el día en que llegó, pero no fue posible”, recordó ‘Mou’.

