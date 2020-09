Gareth Bale deja al Madrid tras 7 años y es nuevo jugador del Tottenham

El atacante galés Gareth Bale regresa al Tottenham Hotspur, siete años después de su fichaje por el Real Madrid, como cedido para la temporada que comienza, anunció este sábado el club inglés.

Bale, de 31 años y ganador de cuatro Champions y dos ligas en su periplo en la capital de España, había sido fichado por el Real Madrid por una cantidad récord en 2013, 85 millones de libras (110 millones de dólares, 93 millones de euros).

“El Real Madrid y el Tottenham Hotspur han acordado la cesión del jugador Gareth Bale para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2021”, señaló el Real Madrid en un comunicado.

“Nuestro club le desea mucha suerte a un jugador que forma parte de una de las etapas más exitosas de nuestra historia”, añadió en el breve texto.

El Tottenham anunció el regreso del galés con un vídeo, ‘Bale is back’, en el que mostraba algunas de las mejores acciones de su primera etapa con los Spurs (2007-2013), cuando deslumbró al mundo del fútbol como un lateral ofensivo y goleador, gracias a su potencia y velocidad.

En su comunicado, el Tottenham señaló que Bale estará de baja hasta octubre por una lesión de rodilla. Los percances físicos marcaron su etapa madrileña.

Bale llegado al equipo de Londres procedente del Southampton. Progresivamente los técnicos fueron adelantando su posición y terminó jugando como atacante.

El Tottenham anunció este sábado el fichaje del lateral zurdo español Sergio Reguilón, procedente del Real Madrid, por cinco temporadas.

Según los medios, el montante de la operación alcanzaría los 32 millones de libras (35 millones de euros, 41 millones de dólares), incluyendo los bonus.

"Tottenham has world class players and a world class manager. I can't wait to start working with him."

😍 @sergio_regui’s first Spurs interview.#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/myWwGMt6Zh

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020