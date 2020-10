El británico Lewis Hamilton (Mercedes) igualó el récord de 91 victorias en Fórmula 1 del alemán Michael Schumacher al ganar este domingo en el Gran Premio de Eifel, disputado en el circuito germano de Nurburgring, consolidando su posición de líder del Mundial.

Para lograr su séptima victoria en 2020, Hamilton se impuso delante del holandés Max Verstappen (Redbull) y del australiano Daniel Ricciardo (Renault), que ofrece a su escudería su primer podio desde 2011, después de partir en segunda posición de la parrilla.

Hamilton, piloto de Mercedes, sacó provecho de los problemas mecánicos de su compañero finlandés Valtteri Bottas, que tuvo que abandonar en la 17ª vuelta de las 60 que tenía esta undécima manga de la temporada, y de una estrategia de carrera impecable.

Your full classification after a memorable race at the 'ring!

NINE teams score points! Including the first of the season for Grosjean and Giovinazzi 👏#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/9Ajcuwx9K4

— Formula 1 (@F1) October 11, 2020