El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se adjudicó este domingo en Bélgica su quinto Gran Premio de siete posibles esta temporada, tras salir desde la ‘pole position’ y dominar la carrera de principio a fin.

Al frente del Mundial de Fórmula Uno, el británico aumenta su ventaja sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en 47 puntos.

Su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, y Verstappen, que le seguían en la parrilla de salida, completaron el podio.

Los Renault del australiano Daniel Ricciardo y del francés Esteban Ocon fueron 4º y 5º.

Para Ferrari, falto de ritmo en este trazado, la pesadilla continúa: el alemán Sebastian Vettel fue 13º y el monegasco Charles Leclerc 14º.

Leclerc fue convocado por los comisarios de carrera, que le reprochan haber pilotado demasiado lento durante la vuelta de reconocimiento, antes de colocarse sobre la parrilla.

El tailandés Alexander Albon (Red Bull), el británico Lando Norris (McLaren), el francés Pierre Gasly (Renault), el canadiense Lance Stroll (Racing Point) y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) completaron el top 10.

El español Carlos Sainz Jr (McLaren) no tomó la salida por un problema del motor, que provocó un fallo en el escape cuando se dirigía a la parrilla.

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) los 308,052 km en 1 h 24:08.761 (velocidad media: 219,655 km/h)

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 8.448

3. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) a 15.455

4. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a 18.877

5. Esteban Ocon (FRA/Renault) a 40.650

6. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) a 42.712

7. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) a 43.774

8. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) a 47.371

9. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) a 52.603

10. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) a 53.179

BELGIUM RACE HIGHLIGHTS 🍿

All the best bits from race day at Spa, where moves like this one helped @PierreGASLY take Driver of the Day 👏#BelgianGP 🇧🇪 #F1

— Formula 1 (@F1) August 30, 2020