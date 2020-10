En uno de los duelos más esperados en los últimos tiempos, Rafael Nadal y Novak Djokovic se enfrentarán este domingo en la final del Roland Garros.

Nadal batió en las semifinales por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-0), en 3 horas y 9 minutos de juego al argentino Diego Schwartzman.

Three hours of hold-your-breath tennis. The best moments of Nadal vs Schwartzman 👇#FlyEmiratesFlyBetter #BackInTheGame @Emirates #RolandGarros pic.twitter.com/U9Ylu5uF1l

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020