Nadal y Djokovic protagonizarán una final para la historia

Una final para la historia. El número 1 del mundo, Novak Djokovic, chocará con Rafael Nadal, que suma 12 títulos en París, en la final de Roland Garros, luego de derrotar al joven griego Stefanos Tsitsipas (6º ATP) en cinco sets; 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 y 6-1 en casi cuatro horas este viernes.

A los 34 años, Nadal está a solo una victoria de igualar el récord de veinte títulos de Grand Slam que ostenta Roger Federer.

A los 33, Djokovic tiene la oportunidad de convertirse en el primer jugador de la era Open, y solo el tercero de la historia, en ganar al menos dos veces cada uno de los cuatro torneos del Grand Slam.

A fifth final in Paris!

In just over four hours, @DjokerNole survives Stefanos Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 to earn the right to play for a second title at #RolandGarros pic.twitter.com/FxF2jZ11DX

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020