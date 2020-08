Djokovic contradice a Nadal y confirma que jugará el US Open en Nueva York

Al contrario que el vigente campeón Rafael Nadal, el número uno del mundo, Novak Djokovic, decidió disputar el Abierto de Estados Unidos, segundo Grand Slam de una temporada de tenis completamente alterada por la pandemia de COVID-19.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales Novak Djokovic confirmó su presencia en Nueva York a partir del sábado: primero para el Masters 1000 de Cincinnati (22-28 agosto), y después para el US Open (31 agosto-13 de septiembre).

Un anuncio que supone un alivio para los organizadores de un torneo que se verá privado por primera vez desde 1999 de Roger Federer, lesionado y que puso fin a su temporada, y de Nadal.

Diez días después, el serbio con 17 títulos de Grand Slam, tres de ellos en las pistas de Flushing Meadows (2011, 2015, 2018), se desmarcó este jueves de su rival español, que suma 19 “grandes” en sus vitrinas.

El mallorquín renunció al US Open ante la situación sanitaria y la “locura” del calendario, que establece casi un encadenamiento entre el US Open y Roland Garros, precedidos de sendos Masters 1000 (Cincinnati y Roma), en apenas siete semanas.

I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited 😃💪🏼 https://t.co/qgxSTHrKK4 pic.twitter.com/tg6rgwfFqm

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 13, 2020