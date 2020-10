“Me parece raro que solo en nuestro equipo están apareciendo casos”

Molesto y preocupado, así se mostró el técnico de Cobán Imperial, Rafael Díaz, luego de que su club reportara 5 positivos por coronavirus e instó a las autoridades a que se extremen medidas para evitar un brote de contagios.

Cabe destacar que Díaz no ha sido el único en sacar a luz esta problemática, pues este martes, Luis Martínez, jugador de Guastatoya, también se refirió al tema.

“Acá, uno se topa con compañeros que te dicen que no se les han hecho los hisopados, otros a veces dicen que ya se los hicieron cuando no es así, entonces uno no sabe quién está contagiado”, explicaba el jugador de Guastatoya.

Y es que Cobán y Municipal han sido los clubes de la Liga Nacional que más contagios han reportado, a pesar de llevar a cabo al pie de la letra, el protocolo establecido para el Torneo Apertura.

Aunque no solo los únicos que han reportado casos en las últimas semanas, Guastatoya y Achuapa también lo han hecho.

Rafael Díaz está preocupado

“Estamos preocupados, tratando de minimizar el tema de los casos y poder apretar un poco más en los protocolos. Todos los equipos nos hemos ido adaptando, pero creo que algunos clubes lo hemos tomado más en serio”, dijo Díaz en el “Súper Deportivo” de “Emisoras Unidas”.

“Nosotros hemos hecho pruebas con 97% de efectividad y eso ha hecho que haya más certeza a la hora de los resultados, que también nos ha traído consecuencias, pero lo hemos hecho de manera responsables para tener el COVID-19 bajo control”, agregó.

“La prueba que hemos utilizado es la más confiable y esperaríamos que el resto de equipos también la haga porque hemos tenido rumores de que hay equipos que no lo están haciendo a conciencia y puede ser una ola de contagios, ojalá se pueda enmendar eso por la salud de todos”, agregó.

Díaz también recordó que además de Pedro Altán, otros dos jugadores del equipo mayor y dos de la especial, están contagiados y en cuarentena.

“La salud es lo más importante”

Además, Rafael Díaz dijo que más que temor, la posible irresponsabilidad de algunos clubes le provoca molestia, porque “la salud es lo más importante, todos estamos expuestos, tenemos que tomar esto con responsabilidad”.

“Nosotros intentamos hacer todo al 100% y me parece raro que solo en nuestro equipo estén apareciendo casos, ojalá se puedan hacer más pruebas o más seguidas, para que todos los equipos guarden la línea de precaución, porque si un equipo no es responsable, puede infectar a otros y se puede propagar el virus”, sentenció.

Sobre las bajas en su plantel, Díaz dijo que es complicado y que deben hacer su máximo esfuerzo para cubrir los puestos que les faltan. “Extrañamos a los muchachos como personas y como jugadores, ojalá se puedan unir lo antes posible al equipo”, expresó.

El técnico también dijo que no se están usando los camerinos del estadio y que fuera de la cancha tratan de minimizar al máximo el contacto físico.

Puedes escuchar las declaraciones de Rafael Díaz a partir del minuto 1:14:20

#EUTV 🎥🔴 l "Super Deportivo" EUTV 🎥🔴 Hoy en el "Súper Deportivo". Analizamos el empate de la selección nacional ante Nicaragua. A nivel internacional, se juegan amistosos por fecha FIFA en Europa y se viene la clasificatoria sudamericana. Estas y otras noticias deportivas. Acompáñenos dejando sus comentarios 📲 Gepostet von Emisoras Unidas am Mittwoch, 7. Oktober 2020

Cobán recibirá este sábado a Achuapa, en el marco de la séptima jornada del Torneo Apertura.