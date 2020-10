“Desde que puse mi banderita de Guatemala se sintió el cariño”

Después de la derrota por 3-0 frente a México, el combinado nacional intentará dar “vuelta a la página” y sostendrá este martes su segundo fogueo post pandemia, juego en el que estará Antonio de Jesús “Chucho” López.

El combinado nacional contará de nuevo con el mediocampista, quien llegó a Guatemala este domingo y habló sobre la goleada ante México y lo que espera del juego contra Nicaragua.

Cabe mencionar que López hizo su debut con el azul y blanco en el estadio Azteca.

“Chucho” está optimista

Tras su llegada al Centro de Alto Rendimiento de la zona 15, López habló sobre lo duro que fue la derrota ante “el Tri”, pero lució optimista para el futuro.

“Estoy contento por la bienvenida que me han dado mis compañeros en Guatemala y espero tener un mejor desempeño”, comenzó diciendo.

“Contra México hicimos un mal partido a nivel grupal y también individual, terminamos con un sabor amargo, pero tengo ganas de más. Cada partido es diferente y contra Nicaragua vamos a darlo todo”, expresó

Además, el mediocampista también se refirió al cariño que le ha demostrado la afición guatemalteca.

#SeleMayor realizó su último entrenamiento en las instalaciones del CAR, con las incorporaciones de los jugadores Antonio López (América, México) y Darwin Lom (Chattanooga FC, Estados Unidos).#VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/0Y7USszMOw — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) October 5, 2020

“Desde que puse mi banderita de Guatemala (en redes sociales) se sintió el cariño de todos los chapines”, finalizó.

Caras nuevas

Para el partido contra los “pinoleros” el entrenador Amarini Villatoro tendrá caras nuevas con las que buscará replantear su juego tras las fuertes críticas que recibió por su derrota en el estadio Azteca.

En ese juego la defensa de la bicolor se vio muy frágil, sobre todo por las bandas, aunque también se mostró pobre en el ataque.

“Es peor no jugar. Me pude haber hecho el loco y no exponerme para que la gente estuviera feliz, pero para mí es mejor jugar y sacar conclusiones, corregir errores; los jugadores necesitan tener este tipo de partidos más seguido”, dijo entonces Amarini.

Para este amistoso, el técnico llamó al atacante Darwin Lom, que milita en el Chattanooga FC, de Estados Unidos, así como al guardameta Manuel Sosa, de Sanarate.

Lom ha sido parte fundamental para su equipo, al que guio a los playoffs de su torneo, en donde fueron eliminados.

Tuvo un breve paso por Guastatoya, pero por falta de minutos decidió volver al futbol de Estados Unidos.

*Con información y fotos de Fedefut