Medio mexicano llama al “Lobo” Vásquez para hablar del México-Guatemala

La fama que ha cobrado el bailarín guatemalteco, Favio Rodolfo “Lobo” Vásquez, ha traspasado las fronteras, tanto, que ahora medios mexicanos han comenzado a contactarlo.

Esta vez fue “ESPN” México el que decidió llamarlo para conocer su opinión sobre el amistoso que sostendrán este miércoles el “Tri” y la azul y blanco.

Vásquez se hizo famoso en las redes sociales después de que se viralizó un video en el que aparece bailando los compases de “Danger” del grupo “The Flirts”. La grabación fue para participar en el concurso “Covi Dance 2020.

Su popularidad, hizo incluso, que compartiera un tutorial de cómo bailar dicha melodía y famosos como el actor Sebastián Rulli y el exartillero mexicano Luis “Matador” Hernández, han decidido tomar sus clases.

Sobre el partido México-Guatemala

“El jugador del América que más reconozco es a su portero”, comienza diciendo Vásquez, al responder la llamada de “ESPN” y de inmediato se identifica como aficionado del América.

Al otro lado del teléfono, le recuerdan que Guillermo Ochoa está lesionado y que no jugará contra Guatemala.

“¿En serio, no estará ‘Memo’ Ochoa? Qué bueno, así sí le podemos ganar a México”, celebró el guatemalteco.

El “Lobo” Vásquez quería ser futbolista

También le contó al medio mexicano que quería ser futbolista, “jugué en ligas de barrio y era defensa central, pero me lastimé el tobillo derecho y después me daba miedo meter la pierna otra vez, ya mejor no jugué”.

El Lobo Vasquez baila el opening de Evangelion #LoboVasquez pic.twitter.com/DqGXvg4k20 — Erick (@contreras_e) August 20, 2020

Mientras que sobre, ¿quién ganará el partido?, respondió: “Usted quiere que gane México y yo Guatemala, pero que gane el que más se esfuerce”.

“Como sé que todo es posible, creo que va a quedar 10-0 a favor de Guatemala (se ríe). No creo , pero nada se pierde con soñar”, agregó el “Lobo” Vásquez.

Ok ok perdón @J_Pietra me agarraste en mis 5 minutos tóxicos del día 😩 jaja…una disculpa pública amigo. Pero aprovechando el tweet, según tu criterio…Quién es mejor bailarín, Lobo Vázquez o yo? Jajaja Abrazo!! Este baile es para ti Pietra ❤️ pic.twitter.com/HJYGMuCPQr — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) September 29, 2020

México y Guatemala se verán las caras este miércoles a las 20:00 horas, en el que será el segundo enfrentamiento entre ambos, 47 años después, en el mítico estadio Azteca.

Fotos: AFP y Tellioz