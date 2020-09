VIDEO. “Matador” Hernández se compara con el “Lobo” Vásquez

Luis “el Matador” Hernández, ex goleador de la selección de México y del América, causó sensación tras compartir un video en el que se compara con el guatemalteco “Lobo” Vásquez.

El exjugador sostenía una discusión con el analista de ESPN, Jorge Pietrasanta, sobre quién era mejor portero, si Jorge Campos o Guillermo Ochoa.

Pero según expresó Hernández, no estaba concentrado y terminó disculpándose con el periodista, sin antes preguntarle quién era mejor bailarín, si “el Lobo” Vásquez o él.

“Ok ok, perdón Jorge, me agarraste en mis 5 minutos tóxicos del día, jajaj… una disculpa pública amigo”, comenzó diciendo en una conversación en Twitter.

“Pero aprovechando el tweet, según tu criterio… Quién es mejor bailarín. ‘Lobo Vásquez o yo? Jajaja, abrazo! Este baile es para ti Pietra”, concluyó “el Matador” Hernández.

En su mensaje, incluyó un video en el que imitaba los pasos del guatemalteco, Fabio Rodolfo Vásquez, que se hizo famoso en las redes sociales después de haber competido en un concurso de baile.

Así, la discusión entre si “Memo” Ochoa era mejor que Campos, terminó en un “mate” de risa entre ambos personajes.

