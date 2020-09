El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Fórmula 1 de Rusia en Sochi por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Lewis Hamilton, quien buscaba igualar el récord del alemán Michael Schumacher con 91 victorias en la Fórmula Uno, ingresó en la tercera posición.

Joy and relief for @ValtteriBottas as he celebrates victory in Russia 😆 🏆 His second of the season and his first since Austria in July#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/xjMPSM5Axx — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Este domingo no fue el día de Hamilton. Para empezar recibió dos sanciones de cinco segundos, validadas por los comisarios al inicio de la carrera, por ensayar la salida poco antes del comienzo del Gran Premio.

Muy enfadado por cometer este error de principiante, en su 259º GP de Fórmula 1, el vigente campeón reaccionó preguntando por la radio dónde se encontraba ese punto en el reglamento.

CLASSIFICATION: RUSSIAN GRAND PRIX 🏆 Confirmation of the win for @ValtteriBottas – the ninth of his career and his first since Round 1 in Austria in July#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/qDRJPGg4YU — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Gran trabajo de Mercedes

La escudería Mercedes se mantiene invicta en el circuito trazado en la ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014.

Las ‘Flechas de Plata’, negras este año, lideran con comodidad la clasificación de constructores. Con 366 puntos, están muy lejos de su primer perseguidor, Red Bull, que acumula 192 unidades.

McLaren es la tercera en discordia (106 puntos) seguida muy de cerca por Racing Point (104) y Renault (99).

Ricciardo fue quinto

El australiano Daniel Ricciardo finalizó quinto, mejor que su compañero de equipo, el francés Esteban Ocon, 7º por detrás del monegasco Charles Leclerc, que salvó los muebles para Ferrari.

El compañero de Leclerc el próximo curso, el español Carlos Sainz, tuvo que abandonar este domingo el Gran Premio en los primeros compases de la carrera tras un accidente.

“Mal remate para el fin de semana. Lo siento por todo el equipo. Tuve que pasar sobre la salchicha para evitar la sanción y juzgué mal la velocidad en los bolardos”, describió el piloto de McLaren en Twitter.

“Golpe fuerte pero estoy bien, aunque decepcionado por el equipo”, añadió el español.

*Con información de AFP