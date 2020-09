El británico Lewis Hamilton (Mercedes) ocupará la pole position en Sochi en el Gran Premio de Rusia, décima prueba de la temporada de Fórmula 1.

De conseguir un nuevo triunfo, Hamilton estaría igualando el récord impuesto por el alemán Michael Schumacher con 91 victorias.

Después de haber rozado la eliminación en la Q2, Hamilton logró de esta forma la 96ª pole position de su carrera.

How we'll be setting off on Sunday in Sochi 📸 #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/I7H55QjcN7

Hamilton saldrá el domingo acompañado en la primera línea por el holandés Max Verstappen (Redbull) y su compañero finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), segundo y tercero mejores tiempos.

El sextuple campeón del mundo batió el récord de la pista rusa que su compañero Bottas poseía desde 2018, al realizar un crono de 1 minuto, 31 segundos y 304 milésimas.

Almost knocked out in Q2 😱

Back to his best in Q3 💪@LewisHamilton took his 96th pole position in Sochi, with @Max33Verstappen putting his Red Bull alongside on the front row#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/6D6vAXzW97

— Formula 1 (@F1) September 26, 2020