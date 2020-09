Fábregas y Neymar critican al Barça por la forma de despedir a Suárez

El jugador español del Mónaco Cesc Fábregas y el brasileño Neymar, dijeron este viernes sentirse “tristes” al ver desde la distancia cómo el Barcelona, su exequipo, trata a algunos jugadores y vaticina que “muchas cosas van a cambiar en los próximos meses” en el club catalán.

“A veces se pueden hacer las cosas de una manera diferente, sobre todo con cómo se trata y cómo se respeta a los jugadores (…) Se habla de jugadores que se han dejado la vida por el Barça (…) y que han sido ídolos y son leyendas del club”, declaró Fábregas.

Mientras que Neymar se pronunció en la última publicación que hizo Lionel Messi en Instagram. “increíble como hacen las cosas”, dijo.

En este mismo post, también dio su opinión otro ex del Barça: “Infelizmente es esa la realidad, que viene desde hace tiempo. Solo se confirma año tras años! No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho, es sobre respeto y eso no lo saben! Sigue duro que de alguna manera estamos allí”, dijo Dani Alves.

La salida de Luis Suárez

El uruguayo Luis Suárez, el chileno Arturo Vidal y el croata Ivan Rakitic abandonaron recientemente el club azulgrana.

Este viernes, el astro argentino del Barça, Lionel Messi, consideró que su amigo Suárez merecía una mejor despedida: “Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron”, explicó, en un comentario crítico con la directiva del Barça.

Cesc dijo sentirse “triste” al ver lo que está ocurriendo en el Barça desde la distancia.

“El fútbol no es solamente lo que pasa en el terreno de juego. Detrás hay muchas cosas y, sobre todo, hay personas”, señaló.

Sin citar a la directiva actual del Barcelona, Cesc aludió a las elecciones a la presidencia previstas para el próximo año.

“El club vive momentos difíciles. Pronto, en unos meses, creo que muchas cosas van a cambiar. Espero que entonces el club irá mejor y que vuelva a lo más alto. Es lo que todos queremos”, dijo.

Cesc Fábregas (33 años), campeón mundial en 2010 y campeón de Europa en 2008 y 2012 con la selección española, se formó en el Barcelona antes de irse siendo muy joven al Arsenal. Luego volvió al Barça (2011-2014), donde ganó seis títulos (una Liga española, una Copa del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España).

*Con información y fotos de AFP