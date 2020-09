Después de seis temporadas como jugador azulgrana, Luis Suárez escribirá un nuevo capítulo en su carrera como futbolista.

El delantero uruguayo de 33 años jugará las próximas dos temporadas con el Atlético de Madrid, equipo donde coincidirá con su compatriota José María Giménez.

Suárez deja un vacío grande en el cuadro azulgrana que será muy difícil de llenar.

Acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de @LuisSuarez9.

Acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de @LuisSuarez9.

Se despide

Un emocionado Luis Suárez se despidió este jueves del Barcelona, antes de poner rumbo al Atlético de Madrid, asegurando que se va “orgulloso de haber entrado en la historia” de la entidad azulgrana.

“Llegar acá y jugar en el Barça es un sueño hecho realidad, llegar a los números que llegué, no me lo imaginaba”, aseguró Suárez, en un pequeño acto de despedida junto al presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu.

“En el Barcelona tienes que estar constantemente rindiendo al máximo y nunca sabes cuántos años puedes durar, así que me tengo que sentir orgulloso de haber aguantado tanto y siempre rendir de la mejor manera posible”, añadió.

“Me tengo que ir orgulloso de entrar en la historia de este club, ser tercer máximo goleador e irme de la forma que me voy”, aseguró.

🔊 @LuisSuarez9: "Me llevo muchísimos momentos que quedaran en el recuerdo. Ha sido increíble" EN DIRECTO en BarçaTV+

@LuisSuarez9: "Me llevo muchísimos momentos que quedaran en el recuerdo. Ha sido increíble"

Tercer máximo goleador

En las seis temporadas que estuvo con el club catalán, Suárez se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia con 198 anotaciones.

Además, ganó una Champions League, cuatro Ligas Españolas, cuatro Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España.

Un nuevo camino

El charrúa se marcha a un competidor directo del club catalán como es el Atlético de Madrid, que pagará 6 millones de euros en variables (6,9 millones de dólares) y que hizo oficial el fichaje en la noche del miércoles.

“Cuando el Barça me comunica que no cuenta conmigo, hubo muchas llamadas, pero me sentía capacitado para ir a un equipo con el que podamos competir de igual a igual con dos grandes equipos como son el Barcelona y el Real Madrid, no tenía ninguna duda”, explicó.

"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers."

“Voy con muchísimas ganas, con muchísima ilusión porque me atrae mucho este nuevo desafío”, aseguró Suárez, insistiendo en que “me siento capacitado para seguir compitiendo en LaLiga, me siento con muchísimas ganas”.

En cambio, no se ha parado a pensar mucho en lo que supondrá volver a enfrentarse al Barça en noviembre en la 10ª jornada liguera.

🔊 @LuisSuarez9: "Nunca imaginé que conseguiría lo que he conseguido. Me voy muy orgulloso" EN DIRECTO en BarçaTV+

@LuisSuarez9: "Nunca imaginé que conseguiría lo que he conseguido. Me voy muy orgulloso"

“Obviamente, que son especiales (estos partidos) cuando te enfrentas a tu exequipo, a amigos, a compañeros que te conocen y que tu conoces. Trataremos de hacer cada uno lo mejor para nuestro equipo y será algo lindo”.

*Con información de AFP