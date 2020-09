El portero sensación del Torneo Apertura fue llamado a selección nacional

Muy emocionado Kevin Moscoco, el portero de Cobán Imperial que ha dado mucho de qué hablar por su buen arranque en la Liga Nacional, conversó sobre las sensaciones que le produce haber sido convocado al primer mircrociclo de trabajo de selección nacional, tras el parón por la pandemia del nuevo coronavirus.

Moscoso, de 27 años, es uno de los guardametas titulares más jóvenes del Torneo Apertura y ha recibido solo tres goles en lo que va del campeonato. Mientras que su equipo marcha como sublíder.

Pero Además, de Moscoso, nombres como Julio Fajardo (Iztapa), Oscar Castellanos (Xelajú), Christopher Ramírez (Sanarate), Pedro Altán y Eduardo Soto (Cobán Imperial), también llaman la atención en la lista de Amarini Villatoro.

Kevin Moscoso vive su sueño

“Siempre es un sueño estar en ese listado y hoy se hace realidad ese sueño, recibo el llamado con mucha emoción y con responsabilidad de poder aportar”, expresó el guardameta.

Kevin dijo que durante el parón por la pandemia, trabajó con el preparador de porteros de la Sub-17, Walter Molina, “eso me ayudó mucho, pero creo que la convocatoria es por el trabajo en conjunto que se ha hecho con Cobán”, agregó.

“Cobán ocupa los puestos de arriba y eso da de qué hablar, el trabajo de grupo suma mucho y abre las puertas para que el profe (Amarini) pueda fijarse en nosotros”, expresó.

Kevin confiesa que una de las características más importantes que posee, es la confianza en sí mismo. “Es el pilar más importante que caracteriza a un arquero”.

También dice que uno de los sacrificios que ha hecho por seguir sus sueños “ha sido alejarme de mi familia, me ha costado, pero si queremos trascender buscaremos las opciones para hacerlo, debemos demostrarnos a nosotros mismos que tenemos la capacidad de sobresalir”.

Además, confiesa que “ver a Cobán Imperial jugando un campeonato internacional es un sueño y sería una gran vitrina”.

Sobre la actualidad de Cobán, el guardameta dice que aún “nos falta un poco para captar las ideas que el profe Rafael Díaz nos está transmitiendo, nos falta poco para alcanzar el 100%, esperamos que cuando lo alcancemos, los resultados se mantengan”, finalizó.

La emoción de Julio Fajardo

Por su lado, Julio Fajardo también compartió la alegría que le produce haber sido llamado por Amarini.

“Es un llamado importante para mí, agradezco la oportunidad que me da el cuerpo técnico de selección. Los jugadores nos damos a conocer por medio de los equipos, así que agradezco también al club y al profe Ramiro Cepeda que me ha dado la confianza”, dijo el atacante.

“Siempre me he enfocado en rendir dentro de la cancha y este tiempo de oportunidades de ser convocado me llevan a seguir trabajando”, expresó.

El morfociclo de trabajo está programado del 20 al 23 de septiembre en el Centro de Alto Rendimiento de la zona 15.