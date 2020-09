Pogacar gana la etapa, Bernal y Quintana, virtualmente fuera del podio

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) se impuso este domingo en la etapa 15 del Tour de Francia, con final en el Grand Colombier, tras la que el líder Primoz Roglic (Jumbo-Visma) mantiene el maillot amarillo por delante de su compatriota.

El vigente ganador del Tour fue uno de los principales damnificados de la jornada, la primera en los Alpes, en la que su compatriota Nairo Quintana, que también aspiraba al podio, perdió 3:50 con respecto al dúo esloveno y cae de la cuarta a la novena posición de la general, a 5:08 del líder.

En la pelea por el podio en París se mantienen otros dos colombianos, Rigoberto Urán y Miguel Ángel ‘Supermán’ López, que ahora son tercero y cuarto de la general tras cruzar la meta en el grupo cabecero.

En la cima del Grand Colombier, el dúo esloveno entró en cabeza, seguidos por el australiano Richie Porte (a 5 segundos), ‘Supermán’ López (a 8) y el español Enric Mas (a 15), que encabezó un grupo en el que viajaba también su compatriota Mikel Landa.

Urán se pone terceroUrán entró a 18 segundos del vencedor de la etapa y se coloca tercero en la general provisional, a 1:34 de Roglic, que ahora aventaja a Pogacar en 40 segundos y tiene más cerca vestir de amarillo en París.

Por detrás de Urán se coloca en la general ‘Supermán’ López, a 1:45 del líder (y sólo 11 de su compatriota) y Adam Yates completa el Top 5 (a 2:03).

El colombiano Sergio Higuita (Education First), actual campeón de su país de ciclismo en ruta, abandonó después de sufrir una caída este domingo.

