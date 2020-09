Artistas nacionales incluyen discurso de Jorge Vega en nuevo lanzamiento

Un grupo de artistas nacionales hizo resonar uno de los discursos más fuertes que ha pronunciado el gimnasta Jorge Vega, melodía con la que hoy celebran a Guatemala.

Y fue “Tektonauts”, conformado por los hermanos guatemaltecos César y Nefy Xicará Guzmán, los que lanzaron “502 Tektonauts FT. Jorge Vega”, en el que incluyeron a otros artistas nacionales.

“¡Te celebramos Guate! Uinidos en una sola voz artistas nacionales de la Escena Electrónica, un discurso del gran gimnasta Jorge Vega”, escribió Tektonauts en sus redes sociales.

“Hoy nos unimos y nos pronunciamos con nuestra música por Guatemala”, agregaron

En este proyecto también participaron los artistas: Armandd G, Alejandro Rivera, Chezz Eche, Chris Teva, Diego Atraube, Gabriel Cazali, Iván Flores, Joss, Ricardo H, Wicho Coto, Wuillermo tuff y XYOZ.

Las palabras que incluyeron los artistas en esta melodía, se las dijo el gimnasta a Jimmy Morales y su gobierno, durante el Desayuno Nacional de Oración que se llevó a cabo el 22 de agosto de 2019.

Ese día, Jorge Vega fue invitado, pues recibió un homenaje por sus logros obtenidos a lo largo de su carrera, momento tras el cual tomó el micrófono.

Vega rindió un discurso en el que abordó varios temas de la actualidad nacional, y dijo:

“Desde hace muchos años la educación no ha cambiado, la saludo no ha mejorado, la desnutrición no ha cesado y la seguridad ha empeorado”.