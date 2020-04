Jorge Vega: “No sigan endeudando, empobreciendo y hundiendo al pueblo”

View this post on Instagram

Medalla de plata en Copa Mundial Melbourne 2020!!!! Estoy muy feliz por este resultado y solamente quiero decir GRACIAS! Gracias a mi profe Rodman Murga por seguir creyendo a pesar de las duras caídas. Gracias @coguatemalteco @gimnasiaguate porque sin su aporte no estaría hoy aquí. Gracias a mis patrocinadores que creen en mi persona @herbalifelatino @huaweigt @gilden_alta_costura @innovadentalgt Gracias familia, amigos y gente maravillosa que me apoya en las buenas y en las malas. Pero en especial, gracias Virgen de la medalla milagrosa por darme la fuerza y hacer realidad esta medalla tan anhelada. Gracias mi Dios!! A ti sea la gloria hoy y siempre!!!