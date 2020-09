VIDEO. El colombiano Daniel Martínez brilla y se lleva la 13ª etapa del Tour de Francia

El ciclista colombiano Daniel Martínez (Education First) logró la victoria en el Tour de Francia, este viernes en la 13ª etapa, con final en el duro Puy Mary, donde el esloveno Primoz Roglic aventajó en 36 segundos a Egan Bernal en la pelea por el maillot amarillo.

En los últimos kilómetros de ascenso al Puy Mary, con rampas de hasta el 15% de desnivel, Roglic atacó al resto de favoritos al podio en París y sólo le aguantó su compatriota Tadej Pogaçar, que ahora es segundo en la general a 44 segundos del líder del Jumbo-Visma.

Con los 36 segundos perdidos en la meta por Bernal, el último vencedor del Tour cae a la tercera posición de la general a 59 segundos del esloveno.

